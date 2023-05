Telegram rebate Dino e diz que respondeu a pedido do Senacon

Apoie o 247

Google News

247 - A plataforma Telegram, por meio de sua conta no Twitter, rebateu declarações do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que acusou a rede social de não cumprir decisão judicial no prazo estabelecido. A decisão fixava prazo de cinco dias para o Telegram informar os ações para coibir ameaças de atentados e discurso de ódio.

“Ao contrário das afirmações espalhadas pelo Ministro da Justiça Flávio Dino, o Telegram respondeu à solicitação da SENACON um dia útil após o envio”, disse o Telegram, em publicação no Twitter. “Diferente de outras empresas, o Telegram não foi informado sobre a solicitação até o dia que foi culpado de ‘não responder’”, acrescentou.

A plataforma alega que Google, Facebook, TikTok, Twitter e Kwai foram acionadas pela Senacon em 13 de abril, mas que o Telegram não foi notificado nesta data para apresentar as informações. A rede social disse que só recebeu um e-mail em 20 de abril, mesmo dia das declarações de Dino, e enviou os dados no dia útil seguinte, em 24 de abril. (Com informações da Veja).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.