"Tem quase oito países da Europa que querem ligar para a gente e estabelecer uma nova relação", diz Lula

Reuters - Líder nas pesquisas de intenção de voto para a eleição de domingo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira que já existe uma lista de representantes de países europeus interessados em telefonar para ele na segunda-feira, caso vença a disputa presidencial em primeiro turno.

Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, Lula também manifestou confiança na possibilidade de liquidar a fatura daqui a dois dias, mas fez um apelo para que as pessoas compareçam para votar, num momento em que analistas apontam que a taxa de abstenção entre os mais pobres deve ser determinante para as chances de vitória em primeiro turno.

"Já tem uma lista de quase oito países da Europa que querem ligar para a gente na segunda-feira para estabelecer uma nova relação", disse Lula na coletiva no Rio de Janeiro, ao lado do candidato que apoia para o governo fluminense, Marcelo Freixo (PSB).

