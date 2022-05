Temendo escassez, ministro da Agricultura visitará Jordânia, Egito e Marrocos em busca de fertilizantes

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Ministro da Agricultura do Brasil, Marcos Montes visitará Jordânia, Egito e Marrocos para discutir o aumento das importações de fertilizantes desses países.

"É uma peregrinação que estamos chamando de diplomacia de fertilizantes", disse Montes em entrevista à Reuters.

Segundo ele, a viagem terá também representantes do setor privado: "vamos abrir as portas".

O Brasil depende de importações para cerca de 85% de suas necessidades de fertilizantes e está preocupado com uma potencial escassez global dos produtos.

A turnê de Montes começará na quinta-feira, 5, e durará entre oito e dez dias. O Brasil também visa incentivar os investidores estrangeiros a produzir fertilizantes no Brasil, disse ele.

Montes substituiu Tereza Cristina Dias como ministra da Agricultura no final de março. Em suas primeiras iniciativas, ele se engajou em negociações com o Irã para aumentar a cota de importação de ureia do Brasil.

Montes, nesta quarta-feira, 4, disse a Reuters que o mundo deve enfrentar uma crise alimentar, e que o Brasil será cada vez mais responsável por abastecer os mercados interno e externo com alimentos.

"Infelizmente, não tenho dúvidas de que enfrentaremos uma crise alimentar global. E o Brasil terá a responsabilidade de alimentar tanto seu povo quanto o mundo", disse Montes durante evento.

