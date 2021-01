Temendo greve, Bolsonaro inclui caminhoneiros na lista prioritária de vacinação

247 - Temendo uma greve nacional que poderia fortalecer o discurso de impeachment de Jair Bolsonaro, o governo federal cedeu a uma série de itens da pauta de reivindicações dos profissionais de transporte, incluindo a categoria no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, excluídos do primeiro plano de vacinação do Ministério da Saúde apresentado ao STF (Supremo Tribunal Federal), trabalhadores do transporte coletivo e transportadores rodoviários de carga foram incluídos na segunda versão apresentada em 16 de dezembro.

Segundo a reportagem, tem ocorrido intensas negociações do setor com o Ministério da Saúde desde dezembro. O Ministério da Infraestrutura também tem colaborado com as tratativas.

No Brasil, foram disponibilizadas até o momento 6 milhões de doses. Estão sendo contemplados idosos acima de 60 anos institucionalizados, pessoas com deficiência com mais de 18 anos institucionalizadas e indígenas aldeados em terras homologadas.

