Temendo vitória de Lula no 1º turno, bolsonaristas antecipam ataques digitais contra possível chapa com Alckmin

247 - Segundo a jornalista Andréia Sadi, em coluna no G1, nesta segunda-feira, 20, fontes do governo Jair Bolsonaro “admitem que já há uma preocupação com a possível vitória do ex-presidente [Lula] no primeiro turno da eleição de 2022”. O petista pode ter como vice o ex-governador Geraldo Alckmin, com quem almoçou neste domingo, 19.

Segundo Sadi, temendo uma vitória no 1º turno, o governo Bolsonaro ordenou que se busque “desgastar a imagem de ‘moderação’ que a chapa Lula-Alckmin, se oficializada, pode ter na campanha do ano que vem”. Nesse sentido, os bolsonaristas “já anteciparam a estratégia digital” contra Alckmin e Lula, encaminhando, nas redes sociais, vídeos e matérias antigas em que o ex-governador de São Paulo critica o ex-presidente e o PT.

A jornalista, no entanto, ressalta que, “apesar da estratégia, aliados políticos de Bolsonaro admitem que dificilmente o núcleo digital, liderado por Carlos Bolsonaro, terá êxito se Bolsonaro não ‘mudar’ em temas reais para a população”.

