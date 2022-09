Temer avisa a Bolsonaro para não contar com ele desta vez

Apoie o 247

247 - “Não é que Michel Temer tenha mandado um emissário com o aviso pretendido, ou que tenha telefonado para Bolsonaro dizendo. Mas o aviso chegou a Bolsonaro por pessoas que ouviram Temer afirmar que, desta vez, não conte com ele”, relata o jornalista Ricardo Noblat em sua coluna no portal Metrópoles.

“Desta vez, se Bolsonaro aproveitar o comício militar do 7 de setembro no Rio de Janeiro para esculhambar o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e todos ou alguns dos seus ministros, Temer não irá prestar apoio”, destaca.

“ No ano passado, Temer acudiu Bolsonaro. No 7 de setembro da Avenida Paulista tomada por bolsonaristas há um ano, Bolsonaro chamou o ministro Alexandre de Moraes de “canalha”, e anunciou que a partir de então não mais respeitaria suas ordens. Arrependeu-se no dia seguinte e miou baixinho. Telefonou para Temer, pediu ajuda, e mandou um avião buscá-lo em São Paulo. Temer chegou a Brasília com uma nota pronta para Bolsonaro assinar. Bolsonaro leu-a, fez pequenas mudanças, e a nota foi divulgada. Telefonou depois para Alexandre”, recorda Noblat.

