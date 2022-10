Temer desmente que tenha decidido apoiar Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Michel Temer (MDB) negou nesta quarta-feira (5) que tenha decidido apoiar Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais, no dia 30.

A informação foi dada pelo ex-ministro Moreira Franco (MDB-RJ) à coluna de Monica Bergamo, na Folha de S. Paulo. "Ele está em Londres e me ligou aflito para desmentir notícias publicadas no Brasil que já decidiu apoiar a reeleição do presidente Jair Bosonaro. Ele me disse inclusive que não fala sobre política interna quando está fora do país", afirmou Moreira Franco.

Segundo Moreira Franco, Temer disse ainda que não definiu quem apoiará no segundo turno da eleição para o governo de São Paulo, desmentindo também a informação de que já teria se definido por Tarcísio de Freitas. "Ele só vai tratar desses assuntos a partir da sexta (7), quando retorna de viagem", disse o ex-ministro.

Líder do golpe de 2016 contra Dilma Rousseff, Michel Temer deixou a presidência com apenas 7% de aprovação.

A ex-presideciável Simone Tebet (MDB-MS) já declarou apoio a Lula.

