Temer diz a empresários que eles nunca reclamaram de Lula quando governou o país

247 - Em jantar com empresários nesta quarta-feira (1), Michel Temer disse que Lula é pragmático e homem do diálogo e que não se lembra de ver empresários reclamando do petista quando ele governou o Brasil, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

De acordo com Temer, o problema de Lula é o "viés ideológico do PT", que supostamente prejudicaria a governabilidade.

