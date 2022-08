Temer diz que seu governo ilegítimo foi "golpe de sorte ao país"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente golpista Michel Temer (MDB) afirmou ao Painel, da Folha de S.Paulo , que seu governo ilegítimo iniciado em 2016 foi um “golpe de sorte ao país”.

Temer assumiu como resultado de um golpe, não de “sorte”, mas de Estado contra a ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), que serviu para retirar os direitos dos trabalhadores e congelar os investimentos públicos.

A declaração do emedebista foi uma resposta ao ex-presidente Lula (PT), que no sábado, 30, denunciou o golpe que o levou ao poder. "Eu e a Dilma fizemos 88% das obras [do Rio São Francisco], o outro que deu o golpe [Temer] fez 7% e o mentiroso [Jair Bolsonaro] fez 5%", afirmou o ex-presidente Lula.

Temer negou que tenha havido golpe em 2016 e afirmou que "afirmações falsas e desarrazoadas não merecem respostas". "Os brasileiros sabem o que nós fizemos no governo: reforma trabalhista, do ensino médio, o teto de gastos que proporcionou o controle fiscal, a queda da inflação e dos juros, a lei e a recuperação das estatais", declarou.

"Esse 'outro' fez muito para recolocar o país nos trilhos. Enfim, a chegada do meu governo foi um golpe de sorte ao país", afirmou Temer, que apoia a chamada “terceira via”, de Simone Tebet (MDB), mas tende a apoiar Bolsonaro no segundo turno.

