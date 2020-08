Temer pede autorização à Justiça para viajar ao Líbano

Conspirador e líder do golpe de 2016, Michel Temer foi convidado por Jair Bolsonaro para comandar a missão de ajuda ao Líbano, organizada pelos ministérios da Saúde, Defesa e Relações Exteriores edit

247 - Michel Temer, conspirador e líder do Golpe de 2016 contra Dilma Rousseff, pediu à Justiça autorização para deixar o Brasil em viagem para o Líbano.

De origem libanesa, Temer foi convidado por Jair Bolsonaro para chefiar a missão brasileira de ajuda ao Líbano, devastado por duas grandes explosões na região do porto da capital, Beirute.

Temer precisa de autorização judicial porque responde a vários inquéritos na Justiça brasileira. No início de 2019, o emedebista teve a prisão decretada duas vezes e virou alvo de vários processos em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre as acusações, ele é apontado como chefe de uma organização criminosa há 40 anos, de acordo com delação da Lava Jato.

Na missão organizada pelos ministérios da Saúde, Defesa e Relações Exteriores, dois aviões e um navio cargueiro vão ser utilizados. O Brasil pretende encaminhar 5,5 toneladas de alimentos, medicamentos e materiais médicos na quarta.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.