Temer, que golpeou Dilma, diz que 'se Alckmin for igual a mim, Lula vai ter grande vantagem’

247 - O ex-presidente Michel Temer (MDB), responsável por articular o golpe que derrubou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), se manifestou em evento nos Estados Unidos sobre a formalização da aliança entre o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB).

Segundo Temer, a aliança teria sido boa para Lula, mas não para Alckmin. "Para o ex-presidente Lula, foi muito boa uma aliança com o Geraldo Alckmin, eu não sei se foi bom para o Alckmin, porque você sabe que vão estourar, como estão estourando, outros embates eleitorais que tiveram com palavras, digamos assim, bastante agressivas em relação aos candidatos".

Perguntado sobre as especulações de que uma vez no governo, Alckmin poderia trabalhar para derrubar Lula, assim como Temer fez com Dilma, ele negou que a petista tenha sofrido um golpe e disse que o ex-presidente Lula teria sorte se Alckmin fosse um vice como ele [Temer] foi. “Eu acho que essa história de que o Geraldo Alckmin possa ser igual a mim, por mim, aqui toda a modéstia de lado, se for igual a mim, acho que o Lula vai ter uma grande vantagem".

