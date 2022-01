Temer, que liderou o golpe contra Dilma, agora sai em sua defesa: 'é um equívoco ignorá-la, porque ela tem presença'

Apoie o 247

Revista Fórum - O ex-presidente Michel Temer (MDB), que assumiu o governo após golpear a ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), decidiu sair em defesa da ex-mandatária nesta terça-feira (18). Temer disse que Dilma deve participar da campanha eleitoral do ex-presidente Lula (PT).

“Ela foi presidente da República, ela tem seus adeptos. Acho que ela pode colaborar com a campanha. Vou dar um palpite aqui com muito cuidado, mas acho um equívoco ignorarem, porque ela [Dilma] tem uma presença”, afirmou Temer em entrevista à jornalista Kelly Mattos em podcast do grupo RBS. “É uma presença nacional que pode ser utilizada, não tenho dúvidas disso”, completou.

