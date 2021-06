Temer sobre Bolsonaro na pandemia: "ele poderia se transformar num herói nacional. Se equivocou enormemente"

247 - O ex-presidente Michel Temer, em entrevista ao Antagonista, analisou a atuação de Jair Bolsonaro durante a pandemia e pegou leve com o atual chefe do governo federal.

Temer disse que Bolsonaro poderia ter virado um "herói nacional" se tivesse agido adequadamente já no início da pandemia. "O presidente Bolsonaro poderia se transformar em um herói nacional, se, logo no início da pandemia, ele tivesse centralizado toda a atividade de combate à pandemia, importando as vacinas. Chamaria os governadores, chamaria os chefes de Poderes, chamaria até a oposição. Teria um efeito extraordinário".

Temer ainda falou que a vacina contra a Covid-19 foi a 'inimiga' de Bolsonaro. "Por mais que ele tenha aplicado recursos para manter os vulneráveis, micro e pequenas empresas, o inimigo dele acabou sendo a vacina. A vacina poderia ser um aliado dele. Ele se equivocou enormemente".

