"Temos orgulho e confiança no sistema eleitoral de nosso país", diz OAB em manifesto em defesa da democracia

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, leu nesta segunda-feira (8) o manifesto da entidade em defesa da democracia, segundo o jornal O Globo.

O texto não cita Jair Bolsonaro (PL), mas defende os principais alvos dos ataques do chefe do Executivo. O documento prega o respeito à soberania do voto popular e elogia o sistema eleitoral e a Justiça Eleitoral brasileira.

>>> Empresários buscam interlocutores para avaliar apoio das Forças Armadas a possível golpe de Bolsonaro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Defendemos e protegemos a democracia. Temos orgulho e confiança no modelo do sistema eleitoral de nosso país, conduzido de forma exemplar pela Justiça Eleitoral. O Brasil conta com a OAB para zelar pelo respeito à Constituição, afastando os riscos de rupturas democráticas e com preservação das instituições e dos poderes da República. Esse é o compromisso verdadeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, de sua diretoria nacional, de seus conselheiros federais, do colégio de presidentes seccionais, e de membros honorários vitalícios. Viva o Brasil, viva a democracia brasileira", declarou Simonetti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O manifesto diz que a OAB continuará trabalhando para representar a sociedade civil na defesa do Estado Democrático de Direito. "O papel da OAB nas eleições é como representante da sociedade civil, acompanhar o processo junto Tribunal Superior Eleitoral e demais órgãos. Pugnamos por eleições limpas, livres, com a prevalência da vontade expressa pelo eleitorado por meio do voto, o que vale para todos os cargos em disputa. A OAB não é apoiadora ou opositora de governo, partidos e candidatos. Nossa autonomia crítica assegura que dignidade e força para nossas ações de amparo e intransigente defesa ao Estado Democrático de Direito".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Simonetti, a OAB estará alinhada a todos os manifestos que defendam a democracia, desde que não estejam submetidos a "paixões partidárias". "Concordamos com o teor de todos os manifestos desde que não se confundam com as paixões partidárias. Todos os manifestos que tenham o único condão de defender a democracia, a soberania do voto popular, o Estado Democrático de Direito, estaremos aliados e na mesma página da história".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.