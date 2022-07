"Temos que isolar o golpismo de Bolsonaro", defende Rogério Correia

Apoie o 247

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou em sua participação no programa Giro das Onze, da TV 247, que somente mobilizações sociais podem conter o golpismo bolsonarista.

“Temos que ter ações políticas para isolar esse golpismo. Quando ele [Bolsonaro] exagera na dose como foi com a reunião com os embaixadores, nós temos que trabalhar para o isolamento de Bolsonaro, juntando as forças progressistas e democráticas”, salientou o parlamentar.

Segundo ele, a reação dos procuradores diante da inércia do procurador-geral da República, Augusto Aras, após Jair Bolsonaro convocar embaixadores para atacar o sistema eleitoral, foi muito importante “porque isolou Aras”.

“Na Câmara a resposta foi muito tímida, mas o Rodrigo Pacheco [presidente do Senado] falou, então é uma reação que vem do parlamento. Mas é preciso que tenha movimentos sociais, base democrática de repúdio a isso nas ruas e também nas mídias alternativas. Ou seja, promover o isolamento do golpe proposto pelo bolsonarismo para evitar que ele leve a reboque o setor do mercado que só quer lucro e o centrão que só quer o toma lá dá cá.”, defendeu.

