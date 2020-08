'Temos que saber o DNA', diz goleiro Bruno, após seu filho com Eliza Samudio defender 'prisão perpétua' do pai

Em um post feito no Instagram, o goleiro Bruno, sentenciado pelo assassinato de Eliza Samudio, afirmou que espera o resultado do DNA para saber se o menino chamado “Bruninho” é mesmo seu filho edit

247 - Após o Filho do goleiro Bruno com a modelo Eliza Samudio, Bruninho Samudio, desabafar sobre o pai no último domingo, Dia dos Pais, defendendendo sua prisão perpétua, o goleiro Bruno usou suas redes sociais para dizer que não sabe a respeito da paternidade da criança.

Em um post feito no Instagram, Bruno afirmou que espera o resultado do DNA para saber se o menino é mesmo seu filho.

Bruninho, que hoje tem 10 anos, desabafou nesse dia dos pais: “No mínimo, ele [Bruno] deveria ficar em prisão perpétua, porque eu acho uma sacanagem tirar a vida de um ser humano. Não existe nenhum motivo que explique isso. Nenhum. Infelizmente ele é uma ameaça para a sociedade, e eu me sinto muito ameaçado com isso”, desabafou.

O jogador foi condenado por por homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio. A declaração de Bruninho é feita em meio à polêmica pela contratação do atleta por um time do Acre, o Rio Branco Futebol Clube.

