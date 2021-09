"Temos um criminoso, um marginal na presidência da República", diz Marcelo Uchôa

Apoie o 247

247 - O jurista Marcelo Uchôa, defensor da interdição de Jair Bolsonaro e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), afirmou à TV 247 nesta terça-feira, 7 de setembro, que o ocupante do Palácio do Planalto é um "criminoso", "marginal".

"Está passando do momento da gente tratar essa pessoa que preside o Brasil como se fosse um ponto fora da curva, alguma coisa que a democracia prevê e que a gente tem que aceitar. Não. Nós temos um criminoso na presidência da República, temos um marginal, vamos colocar as coisas bem claras aqui porque isso é importante. É um delinquente, é um delinquente em todas as áreas. Na área dos crimes de responsabilidade, nas questões criminais comuns, é uma pessoa que agride as pessoas, que não tem tolerância democrática. Ele não respeita as opiniões contrárias, ele é capaz até de atentar contra os Poderes constituídos. Ele nos ameaça, estamos vivendo sob tortura. É justo que o presidente da nação faça isso contra seu povo?", disse Uchôa.

"Esse cidadão trai o país, trai a nação, trai o governo, trai o Estado. O que é que afinal de contas esse presidente está fazendo para pacificar esse país?", questionou.

Nesta terça-feira são realizados atos golpistas convocados por Jair Bolsonaro e, em discurso, o chefe do governo federal voltou a ameaçar as instituições.

