"Temos um presidente dado a paranoias e teorias da conspiração", diz presidente do PSDB

247 - Em nota oficial divulgada na noite desta quinta-feira (29), o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, refutou as alegações de Jair Bolsonaro de que houve fraude nas eleições anteriores no país, incluindo a de 2014, quando Aécio Neves (PSDB) perdeu para Dilma Rousseff (PT) no segundo turno.

Bolsonaro organizou uma transmissão ao vivo nesta quinta-feira para provar a ocorrência de fraudes no processo eleitoral brasileiro, mas admitiu não tê-las.

Araújo afirmou que a exposição de Bolsonaro somente serviu para provar que o chefe do governo federal é "dado a paranoias e teorias da conspiração".

"O presidente Bolsonaro prometeu apresentar provas de que as eleições brasileiras foram fraudadas por meio das urnas eletrônicas. No lugar disso ofereceu um festival de argumentos constrangedores e patéticos. O máximo que conseguiu foi deixar a sociedade perplexa com o nível das bizarrices apresentada. Prova mesmo é que temos um presidente dado a paranoias e teorias da conspiração. O PSDB segue confiando no sistema eleitoral brasileiro", diz a nota.

