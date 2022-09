"Tenho 46% e é possível conquistar a porcentagem que falta", diz Lula sobre vitória no primeiro turno

"Eu nunca fiz eleição para ganhar no 2° turno", declarou o ex-presidente, que segundo pesquisa Ipec tem 51% dos votos válidos e já vence no primeiro turno edit

247 - Um dia após a divulgação da pesquisa Ipec (BR-01390/2022) que aponta para uma vitória do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno, o petista reiterou ser seu objetivo se eleger já na primeira etapa do pleito presidencial.

Em mensagem publicada no Twitter na manhã desta terça-feira (13), ele disse que não 'despreza ninguém' ao buscar a eleição no primeiro turno. "Eu nunca fiz eleição para ganhar no 2° turno. Eu, que tenho 46%, tenho que acreditar que é possível nos próximos dias conquistar a porcentagem que falta, sem desprezo a ninguém".

Citados pelo ex-presidente, os 46% de intenções de voto foram mostrados pela pesquisa Ipec, que também apontou Jair Bolsonaro (PL) com 31%. Lula tem 51% dos votos válidos, segundo o levantamento, o que já é suficiente para uma vitória em primeiro turno.

A pesquisa ouviu presencialmente 2.512 eleitores entre 6 e 12 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01390/2022. O intervalo de confiança é de 95%.

