Tentativa de golpe do 8/1 foi 'vergonha nacional', diz Alckmin

247 - O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), usou as redes sociais para afirmar que a tentativa de golpe feita por bolsonaristas e militantes da extrema direita no dia 8 de janeiro do ano passado foi “uma vergonha nacional”, mas que houve uma “resposta firme a favor da democracia”.

“Há um ano, o Brasil sofria um grave ataque a suas instituições: testemunhamos as lamentáveis imagens da depredação do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Planalto, que repercutiram em todo o mundo. Uma tentativa inaceitável não só de contestar a integridade do resultado eleitoral de 2022 simbolizado pela vitória do presidente Lula, como também de desafiar os legítimos poderes das nossas instituições republicanas e democráticas. Foi uma vergonha nacional, mas houve uma resposta firme a favor da democracia”, escreveu Alckmin na rede social X, antigo Twitter.

“Os culpados estão sendo punidos na forma da lei, e as instituições seguem suas investigações para identificar os mandatários do ataque a fim de lhes atribuir suas devidas responsabilidades. E o presidente Lula sob o lema União e Reconstrução, está recuperando a credibilidade do Brasil por meio de um amplo diálogo com todos os setores da sociedade. Um viva à democracia brasileira e ao nosso povo”, completou.

