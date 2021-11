Tentativa de Moro para ser o candidato da 3ª via é vista com desconfiança pelos partidos políticos

Apoie o 247

247 - A possibilidade do ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se lançar na disputa pela Presidência da República em 2022 pela chamada terceira via é vista com desconfiança por dirigentes de partidos. A avaliação, de acordo com a Folha de S. Paulo, é que a trajetória política do ex-magistrado, que também foi ministro do governo Jair Bolsonaro, acabe por dificultar as alianças eleitorais que serão firmadas no próximo ano.

“A ideia das cúpulas das legendas é analisar qual o nome mais competitivo às vésperas da eleição de 2022 e se unir em torno dele. A aposta é que só assim vão conseguir tirar Bolsonaro do segundo turno”, destaca o jornal.

Segundo a reportagem, parte das lideranças partidárias observa que “Moro começa oficialmente a carreira política isolado e precisará mostrar muito traquejo político para reverter o cenário” e, desta forma, conseguir formar alianças e conversar “de igual para igual” com outros pré-candidatos que tendem a disputar o espaço da terceira via.

Para um outro grupo, a viabilidade de Moro esbarra no pouco tempo de televisão e no baixo volume de recursos do Podemos, partido ao qual o ex-juiz deverá se filiar ainda esta semana. Uma outra possibilidade é que ele se candidate a uma vaga ao Senado pelo Paraná.

