‘Teremos muito trabalho para recuperar a credibilidade do Itamaraty’, diz Celso Amorim

247 - O embaixador e ex-ministro (Defesa e Relações Exteriores) Celso Amorim afirmou à TV 247 que o Brasil terá muito trabalho para mostrar ao mundo que o governo Jair Bolsonaro “foi uma enfermidade, uma doença que pegou a sociedade brasileira” e, assim, tentar retomar a credibilidade do Itamaraty.

Celso Amorim explicou que, aos olhos do mundo, as decisões do Brasil em políticas externas não são ignoradas porque vêm do governo Bolsonaro. O que faz a política externa bolsonarista afeta a imagem do Brasil como um todo, e não apenas do atual governo, disse o embaixador. “Nós vamos ter muito trabalho para mostrar que isso aqui foi uma enfermidade, uma doença que pegou a sociedade brasileira. O fato é que o Bolsonaro foi eleito. Mesmo que você fale que teve fake news ou que não teve fake news, não é argumento suficiente para questionar a legitimidade. Então nós vamos ter muita dificuldade. O que me dói quando eu vejo que o Brasil toma atitudes, tem tudo que é negativo que a gente sabe aqui, que nos prejudica, que prejudica as nossas exportações com relação à China e países árabes, mas eu também fico muito preocupado com a credibilidade do Brasil”.

“Quando você levanta a plaquinha lá fora, não diz ‘governo Bolsonaro’, diz ‘Brasil”. Não dizia ‘governo Fernando Henrique Cardoso’ e nem dizia ‘governo Lula’, dizia ‘Brasil’. Então aquilo que se construiu, no conjunto, por exemplo na ONU eu nunca me envergonhei. É uma diferença muito grande, vai ficar uma dúvida. Aos poucos vai mudar, com o tempo vai mudando, eles vão vendo que aquilo foi excepcional, mas vai demorar um tempo porque as pessoas vão ter dúvida”, completou.

Inscreva-se na TV 247 e assista à fala de Celso Amorim na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.