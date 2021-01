Teresina vive apagão há dois dias após queda de 280 árvores na rede elétrica

Uma forte chuva atingiu a capital do Piauí na noite de Réveillon e a cidade está às escuras há 48 horas. Moradores interditam avenidas em Teresina em protesto edit

247 - A capital do Piauí, Teresina, vive um apagão que já dura 48 horas depois de uma forte chuva que caiu na cidade na noite de Ano Novo, que provocou a queda de 280 árvores na rede elétrica.

Moradores de bairros da Zona Norte interditam duas das principais avenidas da cidade durante protesto na noite deste sábado (2) contra a falta de energia, informa reportagem do G1 .

A queda de energia começou por volta das 20h de quinta-feira (31), véspera do Réveillon. De acordo com a Equatorial Energia, empresa responsável pela distribuição elétrica do município, o fornecimento deve ser restabelecido ao longo deste domingo (3), ao meio-dia.

