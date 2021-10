Tereza Campello: "Bolsonaro quer acabar com o Bolsa Família para apagar a digital do presidente Lula"

Ex-ministra explica que o programa Renda Brasil, que irá substituir o Bolsa Família, é cheio de falhas, mal elaborado e possui “claras intenções eleitoreiras”, além de conter uma tática bolsonarista para tentar apagar o legado do petista no combate à fome edit

247 - A ex-ministra do Desenvolvimento Social Tereza Campello concedeu entrevista à TV 247 neste sábado (23) e fez duras críticas ao programa “Auxílio Brasil”, que irá substituir o Bolsa Família, programa que foi fundamental para o Brasil sair do mapa da fome da ONU em 2014.

A ex-ministra explica que o propósito do governo ao abandonar o Bolsa Família é “apagar as digitais do presidente Lula”. “Por que querem acabar com o Bolsa Família nesta altura do basquete? querem tirar a digital do presidente Lula, pois, caso contrário, era muito simples para governo, bastava fazer um reajuste nos valores ofertados pelo programa”.

Ela destaca que o novo programa é “confuso”. “Não existe um documento, papel algum explicando detalhe, quantas pessoas serão beneficiadas ou sua origem financeira. Ao mesmo tempo, abandonam o Bolsa Família, que possui 18 anos e é referência mundial de eficiência”.

“Ao contrário do Bolsa Família, que era um programa simples, claro e objetivo, o Auxílio Brasil é cheio de penduricalhos, com 9 frentes confusas a revelia dos municípios, portanto, não tem como ser executado. Os prefeitos estão às cegas”, critica.

Ela ainda classifica o programa de Bolsonaro como “completamente inadequado, inoportuno”. “Tiveram 3 anos para fazer e fazem agora, objetivo não é enfrentar a pobreza, mas sim puramente eleitoral”, finaliza.

