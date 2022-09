Tereza Campello critica negacionismo de Guedes sobre fome no Brasil: "negar as evidências não mudará a realidade"

Apoie o 247

247 - Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2011 e 2016, no governo Dilma Rousseff (PT), Tereza Campello criticou o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o governo Jair Bolsonaro (PL) por, mais uma vez, questionar a realidade da fome que assola o povo brasileiro .

Guedes considerou “uma mentira” os dados do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil , realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN), que apontam que 33 milhões de pessoas sofrem com a fome no Brasil.

"33 milhões de pessoas passando fome é mentira. Nós estamos transferindo para os mais pobres, com o Auxílio Brasil, 1,5% do PIB, 3 vezes mais do que recebiam antes", disse Guedes em um evento promovido pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em São Paulo.

Nas redes sociais, a ex-ministra Tereza Campello afirmou, nesta quarta-feira, 21, que “negar as evidências não mudará a realidade''.

“Guedes coordena o IBGE. Seria útil ter oferecido à sociedade e ao governo bases científicas que permitissem construir políticas públicas para enfrentar a fome e a Insegurança Alimentar. Não fez. Por isso a Rede Penssan foi a campo. Não cabe ao governo dar pitacos. Tem que agir”, continuou.

“Deveria ter cumprido seu papel, e frente ao crescimento da tragédia social, ter orientado o IBGE a ir a campo com a aplicação da EBIA (Escala Brasileira de Insegurança Alimentar). A última foi feita em 2017. Ao contrário, vem sucateando o IBGE”, argumentou.

“Em 4 anos não aprenderam nada, só resta o negacionismo. Destruíram a estratégia brasileira de enfrentamento à fome e pobreza e construíram um programa mal desenhado. Por isso a fome está de volta. Com Lula vamos tirar o Brasil, novamente, do MAPA da FOME e reconstruir o país”, destacou.

