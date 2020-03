Tereza Campello: guerra aos pobre ajuda a explicar o pibinho

A ex-ministra do governo Dilma Rousseff, Tereza Campello, explica que os cortes do governo Bolsonaro no Bolsa Família possui impacto direto na economia e implica no PIB. “A cada R$ 1,00 investido no programa, há um retorno de R$ 1,78, ou seja, o Bolsa Família deveria ser entendido como um investimento e não como um gasto” edit

Campello denuncia que o governo omite dados estratégicos do Bolsa Família. “Parte dos relatórios não são mais públicos e o governo nega informações à mídia e à parlamentares”, destaca.

“O governo não paga por um motivo simples: Eles não querem pagar e congelaram a fila”, acrescenta ela.

Ela também constata que existe ainda muito preconceito a respeito do programa. “Muitas pessoas dizem que é bolsa vagabundo. Mas 80% das pessoas que utilizam o programa trabalham”.

