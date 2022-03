Tereza Cristina diz que não houve corrupção no governo Bolsonaro, mas não cita o MEC

Apoie o 247

247 - A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, cumpriu nesta terça-feira (29) sua última agenda oficial no cargo. Em discurso ao lado de Jair Bolsonaro (PL) em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Tereza afirmou que não há corrupção no atual governo.

"Nós fizemos muito com muito pouco [dinheiro], presidente, porque não houve corrupção no seu governo", afirmou. "Todos os ministros, nós trabalhamos de maneira integrada", completou.

A ministra fez o discurso um dia após Milton Ribeiro deixar o cargo do ministro da Educação. Ele havia admitido que, na liberaçõa de verba para ações na área, o governo Jair Bolsonaro prioriza prefeituras com pedidos intermediados por dois pastores - Gilmar Santos e Arilton Moura.

O presidente da Comissão de Educação, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou que a audiência com Ribeiro foi marcada para esta quinta-feira (31), às 9h15.

