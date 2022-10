Tereza Cristina é eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul

Apoie o 247

247 - A candidata Tereza Cristina (PP) está matematicamente eleita senadora pelo estado de Mato Grosso do Sul. Por volta de 19h10, com mais de 81% dos votos apurados, a ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro lidera com 61,1% dos votos, contra cerca de 15,4% do candidato Mandetta (UB), segundo colcoado.

Governo

O candidato bolsonarista Capitão Contar (PRTB) lidera a disputa pelo governo com 27,1% dos votos. O segundo colocado é Eduardo Riedel (PSDB), com 24%.

Presidência

Jair Bolsonaro (PL) lidera no MS com 53,5%. O ex-presidente Lula (PT) tem 37,8%.

