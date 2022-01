Tereza Cristina ganha espaço dentro do governo para ser vice de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vem ganhando espaço dentro do governo para ser a candidata a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL) pela reeleição, informa Bela Megale, do jornal O Globo.

Ela tem inclusive apoio de parte da ala militar do governo, desbancando o ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, que também é cotado para integrar a chapa.

Apesar de ser opção sem lastro político, Braga Netto é visto como um "seguro impeachment". Ou seja, o general não atuaria de maneira alguma para derrubar Bolsonaro e ocupar a cadeira da Presidência em uma eventual crise.

Tereza Cristina, por outro lado, é vista como "uma figura mais agregadora e de diálogo, além de ser uma mulher em um posto chave para Bolsonaro".

O chefe do governo federal manifesta preocupação com uma possível articulação de seu futuro vice para tirá-lo do Palácio do Planalto.

