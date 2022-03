Tereza Cristina: “não há motivo para pânico”, diz ministra da Agricultura sobre fornecimento de fertilizantes

6,1% do que é consumido pelas lavouras brasileiras vem da Bielorrússia. A Rússia fornece 20% dos fertilizantes utilizados pelo Brasil edit

247 - A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que “não há motivo para pânico” ao falar sobre a relação entre a guerra na Ucrânia e a possibilidade de escassez de fornecimento de fertilizantes para o Brasil, informa o site O Antagonista.

“Não temos certeza do impacto ainda, tudo vai depender da evolução do conflito: mas não há motivo para pânico. Temos buscado alternativas se isso ocorrer e debatemos saídas, além do plano nacional de fertilizantes que discutimos desde 2020”, disse a ministra

Nesta terça-feira (2) o primeiro envio do produto para o Brasil foi interrompido por Belarus. As lavouras brasileiras consomem 6,1% dos fertilizantes que vêm da Bielorrússia. Já a Rússia fornece 20% dos fertilizantes utilizados no Brasil.

