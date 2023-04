Terrorismo bolsonarista do 8 de janeiro contou com 'generais traidores do Brasil', afirma Dino

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que os atentados terroristas de 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, contaram com a participação de “generais e oficiais traidores do Brasil”.

“Perto de cem militares já foram ouvidos. O nível hierárquico desses militares está subindo. Estou falando de generais, de oficiais, que traíram. São traidores do Brasil. Ficam dizendo que são patriotas, mas são traidores. Cantam o hino nacional, juraram defender a pátria, mas traíram a Constituição", disse Dino ao ICL Notícias.

Ainda segundo o ministro, as investigações apontam que três núcleos atuaram na tentativa golpista do dia 8 de janeiro.

“Tivemos três vertentes que conduziram ao 8 de janeiro. O núcleo econômico, que não parece envolver grandes empresários. São empresários grandes em contextos regionais. O segundo núcleo é político e o mais notável e identificado é meu antecessor [Anderson Torres]. E tivemos em terceiro lugar o núcleo militar”, afirmou.

