"Terrorismo de Brasília não é um ato isolado e o Brasil corre riscos graves", diz Florestan Fernandes Júnior

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior disse, em participação no programa Bom Dia 247 deste domingo (25), que a prisão do terrorista bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa, 54, que tentou explodir uma bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília, neste sábado (24), não foi um ato isolado e que o país corre riscos. em função do avanço do bolsonarismo e da extrema direita no Brasil.

“Isso não é um ato isolado, isso é um ato orquestrado. O projeto do Bolsonaro era dar, realmente, um golpe de Estado no Brasil, mas que não contou com a participação das Forças Armadas. Isso ficou claro, mas nesses quatro anos de governo ele montou vários núcleos de extrema direita, terrorista, e o país a partir de janeiro vai conviver com essa oposição armada e terrorista”, afirmou .

É fundamental, se a gente quiser salvar o país de uma ditadura de extrema direita, enfrentá-los em batalhas importantes que são a da comunicação, da cultura, da educação, e principalmente, a batalha militar para prender estas pessoas. Temos que ter policiais extremamente engajados porque o país corre riscos. Esse sujeito não está sozinho. Tem muitos como ele, muitos, e certamente vão barbarizar o país. O governo Lula vai ter que agir rapidamente”, completou.

