Terrorista detido no Planalto diz que integrante do Exército tentou ajudar invasores a deixar o prédio antes de prisão

247 - Um dos golpistas presos durante a invasão do Palácio do Planalto no domingo (8) disse que um integrante do Exército tentou ajudá-lo e os outros invasores a deixar o prédio antes que fossem presos.

A declaração consta em depoimento prestado à Polícia Civil do Distrito Federal, informa o G1.

No relato, o terrorista contou ter vindo de Santa Catarina com 48 pessoas para "manifestar contra a corrupção no país e contra a falta de transparência das urnas".

Ele disse não ter pago pela "excursão". A viagem, segundo ele, teria sido financiada com doações da população.

Sobre a invasão ao Planalto, afirmou que "um comandante do Exército falava para que os manifestantes fizessem uso de uma saída de emergência, convidando-os a sair, mas na sequência a tropa de choque da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) chegou e deu voz de prisão ao declarante e também a outros indivíduos".

Ele disse também que "tentou evitar que infiltrados danificassem o local ou que machucassem pessoas, tendo inclusive se colocado entre a tropa de choque e os manifestantes".

Detalhou ainda que, após a chegada da tropa de choque, ele e outros manifestantes se ajoelharam e começaram a cantar o hino nacional e pedir que o Exército os protegesse.

Em nota, o Exército informou que "ainda não foi formalmente notificado e não há, até o momento, qualquer fato que indique a sua veracidade".

