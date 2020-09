Terrorista que atacou sede do Porta dos Fundos é preso na Rússia

247 - O terrorista Eduardo Fauzi que atacou a sede do Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, no final do ano passado foi preso pela Interpol em Moscou, na Rússia, segundo blog de Lauro Jardim, no jornal O Globo.

O Ministério da Justiça brasileiro foi avisado e começou os trâmites para sua extradição para o Brasil. Fauzi teria ido para a Rússia para encontrar sua namorada e seu filho.

O homem foi um dos cinco homens identificados pela polícia que jogaram coquetéis molotov na sede da produtora, após a divulgação de um especial de fim de ano produzido em que Jesus foi retratado como gay.

