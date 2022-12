Terroristas bolsonaristas buscaram atirador de elite para aprender a usar armamento pesado

Apoie o 247

247 - Enquanto estão acampados no Quartel-General do Exército, em Brasília, terroristas bolsonaristas já procuraram um atirador de elite para aprender a utilizar armamentos de grosso calibre, como fuzil, apurou o portal Metrópoles. A informação foi confirmada, na sequência, pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), em coletiva de imprensa nesta terça-feira (27).

Ibaneis revelou que, de acordo com relatos do delegado-geral da Polícia Civil do DF (PCDF), Robson Cândido, "existia uma mentalidade totalmente voltada para o crime com atos preparatórios buscando cursos como sniper para poder utilizar armamentos de alta potência."

>> MP diz que terrorista bolsonarista participou de 'engenharia criminosa' ao planejar atentado a bomba em Brasília

“Estamos tratando realmente como ato terrorista. Todas as providências já foram tomadas pela polícia e pelo Poder Judiciário no sentido da repressão. Queremos deixar bem claro que a polícia está preparada para reprimir atos como esses. É um crime hediondo e que pode levar até 30 anos de prisão”, ressaltou o governador do DF.

Um dos terroristas bolsonaristas detidos desde domingo, George Washington, já gastou, ao todo, mais de R$ 160 mil em armamentos. Uma das armas encontradas em seu arsenal era um fuzil Springfield Armory - SAINT Victor, de calibre .308 com capacidade para 20 tiros. No mercado, tal fuzil é avaliado em mais de R$ 30 mil.

Sobre os planejamentos de atentados terroristas por apoiadores de Bolsonaro, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que é o Judiciário que vai determinar como os casos serão enquadrados. “Porém está sendo tratado naquilo que nos cabe, como terrorismo. O próprio depoimento do George deixa isso claro. Houve busca de preparação para ser sniper. É um elemento dissuasório”, ressaltou.

“Isso não pode ser tratado como uma coisa qualquer. Estamos tratando de pessoas que ameaçam vidas e integridade física e patrimonial. Por isso, provavelmente, receberão penas muito altas. Que isso sirva de exemplo para eventuais outras pessoas que tenham a mesma intenção”, concluiu o futuro ministro.

