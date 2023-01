Terroristas bolsonaristas planejam bloqueios em refinarias e Petrobrás prepara reforço na segurança

Federação Única dos Petroleiros também alertou para os riscos que as unidades enfrentam. Segundo a FUP, a refinaria de Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro, é o primeiro alvo edit

Sputnik Brasil - Após a invasão de prédios das sedes dos três Poderes, em Brasília, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) planejam bloquear refinarias pelo país em seus atos considerados antidemocráticos.

O senador Jean Paul Prates (PT-RN), indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para chefiar a Petrobras no próximo período, usou as redes sociais para alertar para o plano de bolsonaristas contra as unidades de refino espalhadas pelo país.

Prates disse que conversou com o presidente em exercício da Petrobras, João Henrique Rittershaussen, sobre a segurança das refinarias em razão de mensagens que circulam nas redes sociais e das invasões realizadas por bolsonaristas em Brasília neste domingo (8).

"O presidente em exercício da Petrobras informou que as equipes de segurança foram acionadas, bem como a segurança pública, e que as equipes da empresa reavaliando a situação a cada momento. Preocupação com Reduc, Replan, Revap, Refap, que estão nas postagens de convocação".

"Também estou conversando com o ministro [da Justiça], Flávio Dino, e com os governadores de alguns dos estados que poderiam ser afetados por movimentações indevidas em refinarias e terminais, por parte de terroristas e vândalos na sequência dos eventos de Brasília", completou.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) também alertou para os riscos que as unidades enfrentam. Segundo a entidade, a refinaria de Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro, é o primeiro alvo.

“Gravíssimos os atos terroristas hoje (8) em Brasília dos fascistas bolsonaristas, que atacaram a democracia brasileira. Enquanto isso, o então secretário de segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, agora exonerado, estava nos Estados Unidos reunido com Jair Bolsonaro. Torres, o conivente, tem que ser preso, assim como todos os responsáveis pelos crimes", ressaltou o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

Em razão das mensagens de convocações que circulam nas redes sociais, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), anunciou o reforço da segurança e do monitoramento de prédios públicos no Rio de Janeiro.

"Determinei, desde ontem, que as forças de segurança do RJ monitorem possíveis pontos e alvos de manifestações, em especial, a refinaria de Duque de Caxias e o centro do Rio de Janeiro. Há pouco, designei que as Polícias Militar e Civil reforcem a segurança em prédios públicos, além de colocar mais agentes em prontidão. Reitero meu compromisso com a ordem democrática. O RJ será firme na defesa dos princípios que devem nortear uma nação e o Estado de Direito", anunciou Castro.

Outro alvo dos manifestantes é a Refinaria Isac Sabbá, do Grupo Atem, a única da Região Norte.

