Terroristas bolsonaristas roubaram câmeras e drone de Ricardo Stuckert no Planalto

247 — O fotógrafo oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ricardo Stuckert, denunciou nas redes sociais, nesta segunda-feira, 9, que terroristas bolsonaristas roubaram suas câmeras e um drone no Palácio do Planalto.

“Sou fotojornalista há mais de 30 anos e nunca vi tamanha barbárie. A destruição está por toda parte. Levaram minhas máquinas fotográficas, lentes, drone. Levaram parte do meu trabalho. Não são apenas objetos subtraídos e outros depredados. É a nossa história, a nossa memória”, escreveu no Twitter.

