Tesoureira de partido de Bolsonaro diz que membros que defendem atos golpistas serão expulsos do Aliança

A advogada Karina Kufa disse à CNN que "se algum integrante está financiando ataques às instituições, qualquer uma que seja, obviamente não será aceito no partido e faremos a expulsão se for membro". Em entrevista ao Uol, ela também defendeu o Gabinete do Ódio



247 - A tesoureira do Aliança pelo Brasil, partido de extrema-direita fundado por Jair Bolsonaro, Karina Kufa, disse em entrevista à CNN que se algum membro do partido estiver envolvido em financiamento de atos antidemocráticos contra qualquer instituição será expulso. Ela comentou sobre a ação realizada pela Polícia Federal nesta terça-feira, que cumpriu buscas e apreensões na casa de acusados em colaborar com atos bolsonaristas, que atacam o Legislativo e o Judiciário.

“O partido já fez declarações contra qualquer ato antidemocrático, contra qualquer manifestação violenta, essa é a posição do partido Aliança pelo Brasil. Claro que não temos como analisar a conduta de cada pessoa. Foram 21 pessoas que sofreram a busca e apreensão, e pelo Aliança vemos o Sergio Lima, que é nosso publicitário, o vice-presidente Luís Felipe Belmonte e o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). Se algum integrante está financiando ataques às instituições, qualquer uma que seja, obviamente não será aceito no partido e faremos a expulsão se for membro."

Em entrevista ao jornalista Josias de Souza, do Uol, Kufa ainda afirmou nesta quarta-feira (16) que o Gabinete do Ódio é uma “brincadeira de mal gosto” e que os integrantes são “jovens” que “não são odiosos”



“Essa história do gabinete do ódio acabou virando uma piada no nosso meio porque isso foi apresentado por pessoas da oposição. […] É uma brincadeira de mau gosto que vem sendo reproduzida. Não existe gabinete do ódio”, declarou.

Segundo a advogada, que é militante do Aliança Pelo Brasil, “as pessoas que cuidam das redes sociais são três meninos super jovens que não têm nada de odiosos, inclusive são super tranquilos, que não tem a articulação política como José Dirceu para montar uma estrutura de um gabinete”.

