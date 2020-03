Teste do coronavírus é limitado para não sair “caro demais” para o Estado

247 - Especialistas orientam pessoas com sintomas de gripe, como coriza, febre e tosse, a ficarem em casa, isolados. Devem procurar o pronto-socorro apenas no caso de problemas respiratórios, afirma reportagem do Estado de S. Paulo. O Ministério da Saúde afirma que o exame para detecção do coronavírus não deve ser feito no primeiro sintoma.

Infectologista do Hospital Albert Einstein informa que o exame deve ser indicado por um médico apenas para pacientes com sintomas e presença em países com grande número de casos ou “pacientes críticos do ponto de vista pulmonar, com alterações severas”.

Para ele, os que apresentam sintomas leves “devem permanecer nas suas residências, afastados do ambiente social, de circulação”. Ainda diz que a medida é para não sobrecarregar a rede de saúde e que indo com poucos sintomas, “elas podem entrar em contato aí sim com um paciente com covid-19”.

Na rede pública, os hospitais estaduais deixaram de fazer o teste em alguns pacientes com sintomas brandos do vírus. Apenas casos mais graves serão testados. O anúncio foi feito na última sexta-feira, 13, pelo coordenador do Centro de Contingência para o coronavírus, David Uip.

A justificativa é o “elevado custo aos cofres públicos”. “Cada teste custa ao governo cerca de R$ 100, e realizar exames em todos os pacientes com a mínima suspeita da infecção sairia caro demais para o Estado”, afirma o jornal Estado de São Paulo.