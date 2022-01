"Texto da Folha é carente de base filosófica e estudos científicos", diz advogado Júlio César Santos

Advogado comentou artigo em defesa do “racismo reverso” publicado no jornal no último domingo e que causou grande repercussão negativa edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Folha de S. Paulo publicou no último domingo (16) um artigo do antropólogo Antonio Risério com o título "Racismo de negros contra brancos ganha força com identitarismo". A “tese” se sustenta no argumento de que negros praticam racismo contra brancos. Acusa ainda a esquerda, o movimento negro e a imprensa de reproduzir um "projeto supremacista", cujas vítimas seriam os não-negros. O advogado Júlio César Santos, professor, mestre e doutorando em Direito Político e diretor do Instituto Luiz Gama falou sobre o acontecimento na TV 247.

“Por que é interessante para os defensores do ‘racismo reverso’ que essa configuração exista? Se consegue criar a ideologia de que o racismo pode ser praticado pelos negros. Se consegue criar um corpo que combate aqueles e aquelas que lutam contra o processo ideológico da escravidão, que lutam contra a cultura dos privilégios, num momento que estamos experimentando cada vez mais como é necessário manter os privilégios de classe”, explicou Santos.

Segundo ele, a tese foi argumentada de forma desestruturada e sem nenhuma base. Para Santos, o texto é carente de base filosófica e estudos científicos. “Nos dias atuais não é preciso ter base de apoio para ter pessoas que seguem aquilo que faz. Basta dizer aquilo que agrada”, afirmou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE