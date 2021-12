Thiago Amparo: “Que em 2022, Bolsonaro encerre o ano perdedor nas eleições e preso na Justiça”

Apoie o 247

247 - Em coluna publicada nesta quinta-feira (30) na Folha de S. Paulo, o advogado e professor de direito Thiago Amparo declarou desejar que em 2022, Bolsonaro e seus aliados encerrem o ano perdedores, nas eleições, e presos, na Justiça. “A resolução para o próximo ano deste país deve ser para que isso ocorra. E que se vá, vá mesmo!”, completou Amparo.

O advogado criticou a postura da Procuradoria Geral da República e do Congresso Nacional na falta de investigações sobre possíveis crimes cometidos por Bolsonaro.

Para ele, Bolsonaro poderia ter sido preso “se a Procuradoria-Geral da República descesse do poste de onde assiste a tudo e se o Congresso parasse de monetizar vidas em bilhões para autorizar investigação”.

Ao longo do texto, ele relembrou situações em que Bolsonaro banalizou a pandemia, recomendou o uso de cloroquina, foi contra a vacinação em crianças, ameaçou não realizar próximas eleições e figurou suspeitas de envolvimento em um possível esquema de corrupção na compra de vacinas e em uma possível interferência do Executivo no Enem.

