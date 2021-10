Thiago dos Reis sugere que fake news associando PT às Farc foi filmada na casa de Bolsonaro (vídeo)

“Bolsonaro compartilhou em 2019 um vídeo Fake associando as Farc ao Lula. Foi tão fake que gringos até fizeram piada do sotaque, o vídeo foi desmentido e apagado em 24h. Agora vem a bomba: o vídeo foi gravado na casa do Bolsonaro”, disse o jornalista edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Thiago dos Reis, editor do canal do Youtube Plantão Brasil, sugeriu que vídeo de fake news de Jair Bolsonaro, compartilhada em 2019, associando o PT e o ex-presidente Lula às Farcs, “foi gravado na casa do Bolsonaro”.

“Atenção!! Bolsonaro compartilhou em 2019 um vídeo Fake associando as Farc ao Lula. Foi tão fake que gringos até fizeram piada do sotaque, o vídeo foi desmentido e apagado em 24h. Agora vem a bomba: o vídeo foi gravado NA CASA DO BOLSONARO!! Mas pro TSE isso não é nada”, destacou.

Atenção!! Bolsonaro compartilhou em 2019 um vídeo Fake associando as Farc ao Lula. Foi tão fake que gringos até fizeram piada do sotaque, o vídeo foi desmentido e apagado em 24h.



Agora vem a bomba: o vídeo foi gravado NA CASA DO BOLSONARO!!



Mas pro TSE isso não é nada. pic.twitter.com/bEV4FFISWz PUBLICIDADE October 27, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE