TikTok derruba mais de 10 mil vídeos que incitam o golpismo

247 - A rede social de vídeos curtos TikTok derrubou da plataforma 10.422 publicações que incitavam violência, terrorismo e desinformação durante e após os ataques terroristas do 8/1, informou a empresa.

É a única empresa, até o momento, que divulgou dados internos sobre os ataques.

Em documento entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF), o TikTok afirmou ter removido 1.304 vídeos que violaram sua política de extremismo violento, 5.519 que feriram a diretriz de "desinformação com riscos de danos no mundo real" e 3.614 conteúdos que infringiram as regras sobre desinformação eleitoral. O período contabilizado foi de 8 a 15 de janeiro. (Com informações da Folha de S. Paulo).

