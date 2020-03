Todas as 65 fábricas de veículos no País podem interromper a produção

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) comunicou que todas as empresas do setor podem paralisar as atividades nas próximas semanas "em função do agravamento da crise gerada pelo coronavírus". edit

247 - As 65 fábricas de veículos do país podem suspender as atividades nos próximos dias ou semanas em função da pandemia de coronavírus que apenas se inicia em território brasileiro.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que o setor lida com a produção de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e motores que empregam 125 mil trabalhadores diretos em 43 cidades de dez Estados. A medida deve afetar também centenas de fornecedores de autopeças. Em nota, a Anfavea afirmou que "todas as nossas empresas estão analisando e se preparando para tomar ações de paralisação das suas fábricas no Brasil, e discutindo caso a caso com seus respectivos sindicatos."

A matéria ainda acrescenta que "segundo a entidade, não há um prazo definido para a paralisação da produção de todas as montadoras. Quatro grupos já confirmaram férias coletivas para os quase 50 mil funcionários: Ford, General Motors, Mercedes-Benz e Volkswagen. A Volvo também anunciou que vai dar férias coletivas aos seus funcionários, por pelo menos um mês."