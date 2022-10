'Todo cuidado é pouco': Haddad alerta para máquina de fake news após derrota de Bolsonaro em debate

"As barbaridades que circulam nas redes são impressionantes. Temos que nos manter ativos até o último minuto", avaliou o candidato do PT para o governo de São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PT para o governo de São Paulo, Fernando Haddad, alertou para a intensificação do uso da máquina de fake news por parte de Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados na véspera do segundo turno das eleições.

O disparo de mentiras foi incrementado, segundo Haddad, devido à derrota de Bolsonaro no debate da Globo desta sexta-feira (28): "Todo cuidado é pouco. A derrota de Bolsonaro ontem no debate acionou a máquina de guerra suja do miliciano. As barbaridades que circulam nas redes são impressionantes. Temos que nos manter ativos até o último minuto."

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.