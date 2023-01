"Todos nós estamos tomando posse no dia de hoje", diz Marcia Tiburi

Apoie o 247

247 - A escritora e professora Marcia Tiburi, em entrevista à TV 247, afirmou que "todos nós, que votamos no Lula, que defendemos a democracia, estamos tomando posse". O presidente Lula toma posse da Presidência da República neste domingo (1).

"O sentimento é de alegria profunda", resumiu Marcia.

No entanto, ela também se disse preocupada com o potencial da violência bolsonarista. "Estou com um sentimento de contentamento, de esperança. Só que eu estou muito preocupada, preocupada com os ataques, com as violências, com todo esse ressentimento que conquistou uma materialidade, uma forma concreta muito densa. Então eu confesso que tenho medo do que pode acontecer durante o dia, mas tenho muita esperança também de que não aconteça nada".

