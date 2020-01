Toffoli deve adiar implantação do juiz de garantias

O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), deve adiar por seis meses a implantação do juiz das garantias. Apesar de apoiar a medida aprovada na lei anticrime, como a maioria dos integrantes do STF, Toffoli considera necessário garantir um período de transição para o sistema judiciário do país se adaptar à nova situação edit