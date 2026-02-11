Pedidos de suspeição no caso do Banco Master são "ilações", afirma Dias Toffoli
O ministro citou o Código de Processo Civil para rebater acusações de que ele não tem legitimidade para analisar ações envolvendo a instituição bancária
Relatório foi enviado ao presidente do STF após a PF encontrar diálogos entre Toffoli e o empresário Daniel Vorcaro em dispositivos apreendidos
Nota assinada por Febraban, Anbima e outras associações diz que sigilo imposto pelo ministro Jhonatan de Jesus é “preocupante”
Vice-presidente teria dito a aliados que se sente "escanteado" nas articulações eleitorais
Senador destaca força do Sudeste em 2026, sinaliza composição futura e cita pesquisas que reduziram distância para Lula
Conteúdo encontrado em dispositivos eletrônicos apreendidos também tem citações a integrantes do Congresso Nacional
Tribunal aprova entendimento com Libra e FFU sobre venda conjunta de direitos e exige notificação de novos clubes ao órgão antitruste
Planalto trata oscilação como margem de erro e vê terceira via perder força na disputa presidencial
Visita foi acertada no último telefonema entre Lula e o presidente Donald Trump; data do encontro ainda não foi confirmada por Washington
Proposta prevê sede em Brasília, seleção própria e cursos voltados à gestão territorial, saúde, direito e línguas indígenas
Deputado avalia liderança de Lula na pesquisa, critica bolsonarismo e defende mobilização social e ampliação de alianças para 2026
Pedido ocorre após o ministro Flávio Dino determinar a revisão e suspensão de pagamentos sem previsão legal
Sérgio Antônio Lopes seguirá preso após audiência; polícia aponta rede de exploração com ao menos três vítimas e uso de documentos falsos