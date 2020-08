Toffoli é internado mais uma vez, agora com pneumonite alérgica

Pela segunda vez em menos de um mês, Toffoli foi internado na noite deste domingo com diagnóstico de pneumonite alérgica. Em 19 de julho, fora internado depois de um corte na cabeça por causa de uma queda edit

247 - O Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, foi internado neste domingo (9) no Hospital DFStar com uma pneumonite alérgica, informa a CNN Brasil . A pneumonite é um tipo de inflamação pulmonar causada geralmente por inalação de poeira.

Segundo nota do STF, o ministro testou negativo para Covid-19. "Embora internado, passa bem e, a princípio, não ficará de licença médica e continuará despachando", disse o comunicado.

Esta é a segunda vez em menos de um mês que o presidente do STF é internado. Em 19 de julho, Toffoli ficou em observação no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após sofrer um corte leve na cabeça ao cair em sua casa.

Toffoli comanda a Corte até setembro, quando passará a presidência do Supremo para o ministro Luiz Fux.

