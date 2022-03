Toffoli passa por cirurgia de 6 horas em São Paulo

Ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli foi operado para a retirada de uma hérnia de hiato esofágico edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli foi operado na manhã desta terça-feira (8) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a cirurgia para a retirada de uma hérnia de hiato esofágico durou cerca de seis horas. O magistrado passa bem.

Ainda segundo a reportagem, o procedimento cirúrgico foi comandado pelo médico Antonio Macedo, considerado um dos maiores especialistas do país na área e que também comanda a equipe médica que acompanha Jair Bolsonaro, que já passou por várias cirurgias no intestino em função de uma facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE